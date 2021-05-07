Son dakika: Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi

Son dakika haberlerine göre Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi Adana'da tam kapanmaya rağmen evlerde bir araya gelerek kumar oynayan şahıslara yönelik operasyonda polis kapıları koçbaşıyla girip içeri girdi Kumar oynayanların polisi görünce uyuyor numarası yapması dikkat çekti 22 kişiye kumar oynatmaktan adli...

Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi

Adana'da tam kapanmaya rağmen evlerde bir araya gelerek kumar oynayan şahıslara yönelik operasyonda polis kapıları koçbaşıyla girip içeri girdi

Kumar oynayanların polisi görünce uyuyor numarası yapması dikkat çekti

22 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı, 277 kişiye pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmek ve kumar oynamaktan 783 bin 874 lira para cezası uyguladı

ADANA - Adana'da tam kapanmaya rağmen evlerde bir araya gelerek kumar oynayan şahıslara yönelik operasyonda polis kapıları koçbaşıyla girip içeri girdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tam kapanmayla birlikte sokağa çıkamayan vatandaşların evleri kumarhaneye çevirdiği ya da kumarhanelerde yatıp kalktığını saptadı. Polis bu tespitin üzerine harekete geçip kumar oynanan yerlere baskın yaptı. Ancak polisin kapıyı çalmasına rağmen kimse yokmuş numarası yapan vatandaşlar kapıyı bir türlü açmadı. Polis bu nedenle kumar oynanan ev ve kahvehanelerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi. Polis içeri girdiğinde kumar oynandığını tespit etti. Bazı vatandaşların ise uyuyor numarası yaptığı görüldü. 22 adrese baskın yapan polis 22 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem başlattı. 277 kişiye pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmek ve kumar oynamaktan 783 bin 874 lira para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda çok sayıda poker pulu, poker masası, kumar kağıdı ve 14 bin 470 lira para ele geçirildi. Söz konusu adresler mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE