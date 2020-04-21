Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı
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Arnavutköy, 23 Nisan, İstanbul, Polis, Güncel

Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı

İstanbul Arnavutköy'de, yeni tip korona virüs tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren polisler, sokakta karşılaştıkları küçük kızın ailesinin daveti üzerine evlerine giderek 23 Nisan'ı kutladı.

21.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:04
Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı

İstanbul Arnavutköy'de, yeni tip korona virüs tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren polisler, sokakta karşılaştıkları küçük kızın ailesinin daveti üzerine evlerine giderek 23 Nisan'ı kutladı.

Edinilen bilgilere göre; korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle evlerinde kutluyor. Bu kapsamda Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak üzerinde devriye görevi yapan polisler, bir aile tarafından durduruldu. Emniyet ekiplerini durduran aile, kızının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istediğini, çocukların sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı evde yapacakları kutlamaya katılmalarını istedi. Ailenin isteğini kırmayan polis, söz konusu eve giderek aile ile birlikte çocuğun bayramını kutlayarak hediyeler verdi. Polislere 23 Nisan konulu şiir okuyan küçük kızın adı ise açıklanmadı.

Salgın tedbirleri kapsamında eve maske ve eldivenle girerek sosyal mesafe kuralını uygulayan polis, kutlamanın ardından evden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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