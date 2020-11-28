Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)

Son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi. Londra'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde en az 6 kişi göz altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar