Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
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Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)

28.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:12

Son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi. Londra'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde en az 6 kişi göz altına alındı.

Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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