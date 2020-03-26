Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.

Olayın ardından haberlere yansıyan görüntüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliğince yapılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru B.Y'nin kötü davrandığı kişinin 74 yaşındaki Kemal Konca olduğunu tespit etti.

Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı Konca'nın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Konca'nın da yaşananları anlayışla karşıladığı, olay günü 3 misafirini yolcu etmek için otogara gittiğini, valizleri fazla olduğu için terminalden ayrılamadığını belirttiği kaydedildi.

Daha sonra Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konca ile bir süre sohbet eden Uslusoy, polisin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladığı belirtildi.

Olay

22 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün terminale giden 74 yaşındaki Kemal Konca ile terminaldeki polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşanmıştı.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden olmuş; Manisa Valiliği, hakkında soruşturma başlattığı polis memurunu görevinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: AA