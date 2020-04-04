Polis korona virüs yasaklarını delenlere göz açtırmadı
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Çekmeköy, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Polis korona virüs yasaklarını delenlere göz açtırmadı

İstanbul'da korona virüse karşı mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara ve salgın fırsatçılarına polis göz açtırmadı.

04.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:18
Polis korona virüs yasaklarını delenlere göz açtırmadı

İstanbul'da korona virüse karşı mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara ve salgın fırsatçılarına polis göz açtırmadı. Ümraniye'de kaçak maske yapılan bir işyerine yapılan operasyonda 6 koli maske ele geçirildi. Çekmeköy'de ise kanuna aykırı şekilde alkol ve sigara tüketilen iki iş yerine yapılan baskında 26 kişi yakalanarak haklarında adli işlem uygulandı.

Ümraniye'de 3 Nisan tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan ve kaçak maske imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 6 koli maske ele geçirildi. Yakalanan işyeri sahibi şahıs hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şahıs ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Çekmeköy'de ise 4 Nisan tarihinde Çamlık Mahallesinde 2 işyerinin açık olduğu ve kanuna aykırı olarak alkol ve sigara tüketimi yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. İşyerlerinde yakalanan 26 şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı Hastalığa Neden Olma" başlıklı 195. Maddesine istinaden adli işlem, "4207 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" konularından ise idari işlem yapılarak ardından serbest bırakıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 2 işyeri de İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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