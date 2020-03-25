Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan...

Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi

Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçları ve şehirlerarası otobüsleri denetimler kapsamında kontrol noktalarında durduran ekipler, bir yandan alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken bir yandan da yolcuları bilgilendirdi.

Öte yandan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntüler Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından: "İçişleri Bakanlığımızca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerin %50 kapasiteyle yolcu taşımacılığı yapması ile alakalı yolculuk yapan vatandaşlarımıza personelimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor." İfadeleri ile paylaşıldı.

Kaynak: İHA