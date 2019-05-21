Polis Köpeği Yüzünü Isırmıştı! Tazminatı Belli Oldu

ALMAN basını, olayın 2015 yılında Sankt Augustin kentinde meydana geldiğini duyurdu. Olayın yaşandığı dönem, devletin, mağdur kadına 12 bin 500 Euro acı parası ödediği, 45 yaşındaki kadının ise bu parayı az bularak 50 bin Euro talep ettiği belirtildi. Bonn Eyalet Mahkemesinde görülen davada, tarafların mahkeme kararına gerek bırakmadan, 25 bin Euro tazminatta anlaşarak davayı düşürmeyi kabul ettikleri, devletin, mağdur kadına 12 bin 500 Euro daha ödemesine hükmedildiği belirtildi.

Alman medyası, saldırgan köpeğin, olaydan bir saat sonra iğne ile öldürüldüğünü duyurdu.