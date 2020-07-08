Polis kontrol noktasından kaçan araç kaza yaptıktan sonra yakalandı Megakent de gece saatlerinde hareketli dakikaların yaşandığı yer Ümraniye, Şerifali Mahallesi oldu.

Megakent de gece saatlerinde hareketli dakikaların yaşandığı yer Ümraniye, Şerifali Mahallesi oldu. Turgut Özal Bulvarında ki polis uygulama noktasından kaçan lüks araç uzun süren kovalamacanın ardından park halinde ki bir araca çarptıktan sonra yakalandı.

Polisin kapama noktasını fark edemeyen alkollü sürücü panikledi

Turgut Özal Bulvarında ki asayiş uygulamasından kaçan ve kaçarken de iddiaya göre araçları durdurmakla görevli olan polis memurunun üzerine aracı süren alkollü sürücü ve polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayan uzun soluklu bir kovalamaca yaşandı. İçerisinde üç kişinin bulunduğu lüks araç Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Adil Sokak'a girdiği an bir asayiş olayı için çalışma yapan polis ekipleriyle karşı karşıya kaldı. O anlarda panikleyen sürücü park halinde ki bir otomobile arkadan çarptı. Bir başka olay için o an orada olan tüm polis ekipleri ve şüpheli aracı kovalayan polis ekibi, lüks araç içindekileri kıskıvrak yakaladı.

Sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi

Uzun süren kovalamacanın ardından Ümraniye de kıskıvrak yakalanan 3 kişi otomobilden ekipler tarafından indirilerek üstleri arandı. Otomobil içinde de geniş çaplı arama yapan ekipler araç içinde ve polisten kaçan kişilerin üzerinde herhangi bir suç teşkil eden unsura rastlamadı. Şahısların alkollü olduğunu tespit eden trafik polisleri sürücüye alkol testi yaptı. 114 promil alkollü çıkan 1991 doğumlu M.G. isimli sürücünün daha önce de alkollü olarak araç kullandığı ve bundan dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Çakmak Polis Merkezine götürülen sürücünün adli işlemleri devam edilirken lüks otomobil polis gözetiminde otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA