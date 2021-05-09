Polis kontrol noktasında feci kaza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis kontrol noktasında feci kaza

Polis kontrol noktasında feci kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orhangazi'de Yeniköy Kavşağındaki şehir girişi polis kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü.

Orhangazi'de Yeniköy Kavşağındaki şehir girişi polis kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Kontrol için polis tarafından durdurulan noktaya hızla dalan ve 2 aracı biçen sürücü, araç içinde sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza saat 11.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tam kapanma döneminde Orhangazi girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri aracın evraklarını kontrol ettikleri esnada, aynı yönde gelmekte olan ve aşırı süratli olduğu belirlenen Hasan Özlük Türkkan (39) idaresindeki 59 KA 115 plakalı araç polis noktasında bekleyen, Ali Çetin Tekinoğlu (44) idaresindeki 34 LC 3423 plakalı ve Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 0275 plakalı araçlara çarptı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrasında polis noktasına kontrolsüz ve aşırı hızla daldığı belirlenen aracın sürücüsü Hasan Özlük Türkkan ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza noktasına gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Türkkan uzun uğraşlar sonrasında çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis noktasına hızla dalan aracın çarptığı iki otomobilde bulunan biri 2, biri tek çocuklu aileler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 6 kişi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza
Polis kontrol noktasında feci kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis kontrol noktasında feci kaza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:20:04. #1.15#

title