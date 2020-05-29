Polis konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında bulunan polis koteynerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında bulunan polis koteynerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ören kavşağında meydana geldi. Sinan Çoban (28) yönetimindeki 67 LH 344 plakalı otomobil, Recep Aydın (31) idaresindeki 28 BB 907 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sinan Çoban'ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle ilçeler arası geçiş kısıtlaması için polislerin kullandığı, 27 Mayıs'ta boşaltılan konteynere çarptı. Yaralanan Sinan Çoban, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA