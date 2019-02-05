Karabük Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karabük Şubesi işbirliğinde hazırlanan "Polis Kızılay ele ele, haydi kan vermeye" kampanyası kapsamında emniyet mensupları kan bağışında bulundu.

Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırına gelen İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve personeli, sıraya girerek kan verdi.

Tuğ, burada yaptığı açıklamada, kan veren meslektaşlarına teşekkür etti, önemli bir iş yaptıklarını söyledi.

Kampanyanın ülke genelinde yürütüldüğünü belirten Tuğ, "Hizmet söz konusu olduğunda ülke içinde ve dışında her zaman herkesin yanında olan Kızlayın yanındayız." diye konuştu.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun da konuşmasında özellikle bu aylarda kan sıkıntısının yaşandığını, bu nedenle daha çok kampanyalar düzenlediklerini anlatarak, emniyet teşkilatına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA