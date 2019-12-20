Polis kıskıvrak yakaladı
Turgutlu'da hakkında hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Turgutlu'da hakkında hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polisten kaçmak için belediyeye giren şahıs polis ekiplerinden kaçamayarak yakayı ele verdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 2 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 adet hırsızlıktan aranması bulunan M.K., polisten kaçmak isterken Turgutlu Belediyesine girdi. Polis ekipleri belediye binasına girerek şahsı kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü. - MANİSA