Polis kıskıvrak yakaladı
Haberler » 3. Sayfa » Polis kıskıvrak yakaladı - Haberler

Polis kıskıvrak yakaladı

Turgutlu'da hakkında hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

20.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:13
Polis kıskıvrak yakaladı

'da hakkında hapis cezası bulunan şahıs ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polisten kaçmak için belediyeye giren şahıs polis ekiplerinden kaçamayarak yakayı ele verdi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 2 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 adet hırsızlıktan aranması bulunan M.K., polisten kaçmak isterken Turgutlu Belediyesine girdi. Polis ekipleri belediye binasına girerek şahsı kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler