Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
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Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı

17.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:05
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların acil ilaçları polis dronuyla götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların acil ilaçları polis dronuyla götürüldü. 

Eğil Emniyet Amirliği ekipleri, geçen hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'na vatandaşlar tarafından bildirilen zorunlu ilaç ihtiyaçları dronla ulaştırdı. Annesinin acil yetiştirilmesi gereken ilacını getiren ekiplere teşekkür eden bir vatandaş, "Sokağa çıkma kısıtlamasında annemin ilaçlara ihtiyacı vardı. Emniyet teşkilatımıza bize bu imkanı sunduklarından dolayı çok çok teşekkür ederim" dedi.

 


Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:10:42. #1.15#
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