Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi
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Küçükçekmece, Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa

Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi

Polis kıraathaneleri bastı.

30.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:16
Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi

Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi

İki işletme mühürlendi

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara İstanbul'da para cezaları verildi. Küçükçekmece ve Sultanbeyli'de iki işletme mühürlendi.

Alınan bilgilere göre, Sultanbeyli ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Kovid-19 salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara para cezaları verildi. Denetimler kapsamında dün Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi, Kuğulu Caddesi ile Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi, Piri Reis Sokakta kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin açık olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine söz konusu adreslere baskın düzenleyen polis, dış kapıları kilitli olan işletmelerin kapısını kırarak içeri girdi. İçeride şahısların bulunduğu ve çay servisinin yapıldığı tespit edildi. iş yerleri kapatılırken, işletme sahipleri Şener S. ve Serkan K. ile Sultanbeyli'de 7, Küçükçekmece'de ise 12 olmak üzere toplam 19 kişiye para cezası uygulandı. Korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başına 392 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler denetimlerin sık aralıklarla devam ederken, her iki kıraathane de mühürlendi.

Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

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Polis kıraathaneleri bastı...19 kişiye 7 bin 448 TL ceza kesildi

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