Polis Kılığına Girip 2 Buçuk Milyon Doları Gasp Eden Zanlılar Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis kılığına girerek bir aracı durdurup poşet içerisinde bulunan 2 buçuk milyon doları gasp eden zanlılar yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'tan Gaziantep'e para transferi yapan bir şirkette kurye olarak çalışan 3 kişi, Kızıltepe-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde kendilerine polis süsü vererek, para transferi yapılan aracı durdurdu. Şahıslar, kimlik kontrolünün ardından poşetler içerisindeki 2 buçuk milyon doları gasp ederek kayıplara karıştı.

Olayla ilgili Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, el bombası, bin 209 mermi, gece görüş dürbünü, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, çok sayıda plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından Derik Adliyesi'ne çıkarıldı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA