Polis, kente ruhsatsız silah getirerek ticaretini yapan şahısları kıskıvrak yakaladı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından ruhsatsız silah getirerek ticaretini yapmak isteyen şahıslara operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından ruhsatsız silah getirerek ticaretini yapmak isteyen şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, otomobil koltuğuna zulalanmış çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri; kentteki silah kaçakçılığının tespit ve takibine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 4 şahsın il dışından ruhsatsız silah getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan takip sonucu şüpheli şahısların içerisinde bulundukları araç, KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada arka yolcu koltuğu altına zulalanmış şekilde toplam 9 adet SIG SAUER marka ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 9 adet şarjör ve 12 adet dolu fişek ele geçirildi. 4 şahıs gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan S.T. ve M.Ü. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA