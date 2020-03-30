Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı
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İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı

İstanbul'da polis ekipleri, korona virüse karşı 'evde kalın' çağrılarına aldırmayıp sokağa çıkan vatandaşları drone ile uyardı.

30.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:24
Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı

İstanbul'da polis ekipleri, korona virüse karşı 'evde kalın' çağrılarına aldırmayıp sokağa çıkan vatandaşları drone ile uyardı. Polis, Sultanbeyli kent meydanında uçurduğu drone ile anons yaparak vatandaşlara evlerine gitme çağrısı yaptı.

Korona virüs salgınının günden güne etkisini sürdürdüğü Türkiye'de bazı vatandaşlar 'evde kalın' çağrılarına ısrarla uymuyor. İstanbul'da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultanbeyli kent meydanındaki vatandaşların üzerinden drone uçurarak anons yaptı. Polis, "değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu ile vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarı hakkında konuşan İbrahim Kılıç, "Polisin uyarmasına rağmen vatandaşlar dışarıda. 65 yaş üstü vatandaşlar kendinizi düşünmüyorsunuz evdekilerini düşünün lütfen evde kalın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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