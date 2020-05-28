Polis, kendisini görünce saklanıp, ağlayan çocukları sakinleştirdi
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Polis, kendisini görünce saklanıp, ağlayan çocukları sakinleştirdi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan iki çocuk, parkta oynarken polisin gelmesi üzerine önce saklandı ardından da ağlamaya başladı.

Polis, kendisini görünce saklanıp, ağlayan çocukları sakinleştirdi
28.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:34

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan iki çocuk, parkta oynarken polisin gelmesi üzerine önce saklandı ardından da ağlamaya başladı. Çocukları sakinleştiren trafik polisi Burak Binicier, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde Akın ve Yiğit ismindeki iki çocuk, oyun parkında oynamaya başladı. Bu sırada devriye görevini yürüten Burak Binicier, parkın yanından geçerken onu gören iki çocuk saklandı. Binicier'in kendilerine doğru geldiğini gören iki çocuk, ceza kesileceği için ağlamaya başladı. Ağlayan çocukları sakinleştiren Binicier, ardından da hatıra fotoğrafı çektirirken, çocukları da bir daha polis kaçmamaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Binicier'in paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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