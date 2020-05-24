Polis kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu Polis kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu Adıyaman'da, Ramazan Bayramını yalnız yaşadığı evinde geçirmeye çalışan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, yaşlı kadının sağlık durumundan endişe edince polis ekipleri seferber oldu.

Polis kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu ADIYAMAN - Adıyaman'da, Ramazan Bayramını yalnız yaşadığı evinde geçirmeye çalışan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, yaşlı kadının sağlık durumundan endişe edince polis ekipleri seferber oldu. Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2401 Sokak içerisinde ikamet eden Şefika Canpolat'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ramazan Bayramını evinde yalnız geçiren Canpolat'ın sağlık durumundan endişe eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaşlı kadının kapısını çaldı. Bir süre sonra içeriden dışarı çıkan yaşlı kadın, telefonunun şarjının bittiğini o yüzden telefonunun kapandığını söyledi. Polis ekipleri yaşlı kadının Ramazan Bayramını kutlayarak, olay yerinden ayrılırken yaşlı kadın, polis ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Kaynak: İHA