Polis kendi arasında para toplayarak gıda yardımı yaptı Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşların yardımına koşuyor.

Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşların yardımına koşuyor. Akçadağ'da "İhtiyaç sahibi ailelere yardım projesi ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakma adına fidan dikim projeleri" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personellerden toplanan paralarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu. Proje kapsamında ayrıca yüz adet fidan dikimi gerçekleştirildi. - MALATYA Kaynak: İHA