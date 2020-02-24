Polis, kayıp kızların izini sürüyor

24.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:01

ISPARTA'da geçtiğimiz Perşembe günü ortadan kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), en son Denizli'de görüldükleri ortaya çıktı. Isparta'dan minibüsle Denizli'ye gelen genç kızların, buradan otostop yaparak bir otomobile bindikleri, daha sonra İzmir istikametine doğru gittikleri belirlendi. Genç kızların içinde bulunduğu otomobilin bir akaryakıt istasyonuna girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, genç kızların izini sürüyor.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen 3 genç kızdar haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Diğer yandan 3 liseli Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da karayolunda otostop çekip, bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, genç kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Kayıp kızların otostop çekip bindiği otomobilin dün (Pazar), yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp, polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre 3 genç kızın otostop çekerek bindiklerini, Denizli - İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kızlardan hala haber alınamazken, polis karayolu üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyip, kızların izini sürüyor.

Kaynak: DHA