Polis, kayıp AK Partili meclis üyesinin cesedinin yakıldığı iddiaları üzerinde araştırmalarını derinleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polis, kayıp AK Partili meclis üyesinin cesedinin yakıldığı iddiaları üzerinde araştırmalarını derinleştirdi

03.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:04
Polis, kayıp AK Partili meclis üyesinin cesedinin yakıldığı iddiaları üzerinde araştırmalarını derinleştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2008 yılında kaybolan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler iddianameye yansıdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2008 yılında kaybolan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler iddianameye yansıdı.

Kırşehir'de 2008 yılında ortadan kaybolan ve halen bulunamayan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık soruşturmasında yer alan ifadeler hazırlanan iddianameye yansıdı. İddianamede yer alan ifadeye göre, M.K. ile arasında problem de olduğunu anlatan G.K., "Psikoloğa gittim. Kimseye güvenmiyorum. Ailem beni 13 yaşımda evlendirdi. M.K., beni bu süreçte kullandı. Adam zengindi. Belediye meclisi üyesi idi. Kimse suçu benim üzerime atamaz" dedi.

Görevlinin 'suçu sana yıkarlarsa ne yapacaksın?' sorusu üzerine G.K., olayda kullanılan ve M.K.'nın parmak izi bulunan silah, maktulün kıyafetlerinin de kendisinde olduğu bu yüzden kendisine dokunulamayacağını ve kendini garantiye aldığını söyledi.

Belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaşılmasının ardından ekipler, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K.'yı farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakalamış, sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis, kayıp AK Partili meclis üyesinin cesedinin yakıldığı iddiaları üzerinde araştırmalarını derinleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:04:05. #1.16#
title