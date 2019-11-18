Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)
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Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDIIsparta'da, polis kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

18.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:29
Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Isparta'da, kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş , memleketi 'da toprağa verildi.

Şehir Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törende Erkan Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Öztürk'ün cenazesi, ikindide kılanan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Taha AYHAN/MALATYA,


Kaynak: DHA
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