Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)

18.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:29

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Isparta'da, polis kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehir Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törende Erkan Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Öztürk'ün cenazesi, ikindide kılanan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taha AYHAN/MALATYA,

Kaynak: DHA