Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada
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Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | 3. Sayfa

Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı.

Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Halkalı'da husumetli iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları ayırmak için havaya ateş açarken, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Zeynebiye'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kan davası nedeniyle husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlar birbirine tekme tokat saldırdı. Bir kişi de karşısındakine sopayla vurdu. Çevredekiler kavgaya müdahale etti. Tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri, iki aile arasındaki kavgayı ancak havaya silah ateş ederek durdurabildi.

Kavga anı ve polisin havaya ateş açması kamerada

Husumetli olanların birbirlerine saldırması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açması kameraya böyle yansıdı.

Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada
Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada
Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada
Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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