Polis katliamı önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis katliamı önledi

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Polis katliamı önledi Adana'da uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlı alınan ihbar üzerine silahları ile birlikte yakalandı Adana'da polis, uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlıyı alınan ihbar üzerine silahlar birlikte yakaladı.

Polis katliamı önledi

Adana'da uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlı alınan ihbar üzerine silahları ile birlikte yakalandı

ADANA - Adana'da polis, uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlıyı alınan ihbar üzerine silahlar birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Narlıca 56057 Sokakta meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi 54009 Sokakta bir eve silahlı saldırı olacağı ihbarını aldı. Polis adrese hareket etti. Ancak zanlılar polis geleceğini öğrenince kaçmaya başladı. Polis kısa sürede mahalleyi abluka altına aldı. Zanlı S.A. elindeki uzun namlulu silahı. C.A. ise tabancayı yere atıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa sürede hem zanlıları yakaladı, hem de silahları ele geçirdi.

Zanlıların daha önce kendilerini tehdit eden ve bir arkadaşlarını da yaralayan şüphelilerin evine baskına gittiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis katliamı önledi
Polis katliamı önledi
Polis katliamı önledi
Polis katliamı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis katliamı önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:53:44. #1.14#
title