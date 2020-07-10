Polis katil zanlısını yüz tanıma sisteminden buldu
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Polis katil zanlısını yüz tanıma sisteminden buldu

Adana'da cinayet dedektifleri, berber kalfasını tabanca ile öldüren zanlıyı güvenlik kamerasından alınan fotoğrafla bin suçlunun fotoğrafını karşılaştırıp, yüz tanıması yaparak belirleyip yakaladı.

Polis katil zanlısını yüz tanıma sisteminden buldu
10.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:05

Adana'da cinayet dedektifleri, berber kalfasını tabanca ile öldüren zanlıyı güvenlik kamerasından alınan fotoğrafla bin suçlunun fotoğrafını karşılaştırıp, yüz tanıması yaparak belirleyip yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkanı temizlerken, o sırada çevre esnafının tanımadığı kimliği belirsiz bir kişi kalfanın nerede olduğunu sordu. Esnaf da 'Dükkanda şu anda temizlik yapıyor' cevabını vermesi üzerine berberi basan şahıs Kıyga'nın kafasına 1, göğsüne de 2 kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

Aytekin Kıyga olduğu yerde kanlar içerisinde kalırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıyga'yı hastaneye kaldırdı. Ancak Kıyga yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dedektifler 1 saatte kimliğini belirledi

Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis katili yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada katili kimse tanımadığı için polis güvenlik kamerası görüntülerini alarak zanlının ismini belirlemek için çalışma başlattı. Polis görüntülerden zanlının yüzünün en belirgin olduğu bir kareden fotoğraf aldı. Daha sonra da polis yüz tanıma sisteminden bin suçlu ile eşleştirme başlattı. Yapılan bu eşleştirmede Günay T. (24) isimli daha önceden birçok suç kaydı bulunan şahsın olduğu farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan belirlendi. Polis yaklaşık bir saat gibi kısa sürede zanlının ismini belirlerken, yine bir saat dolmadan zanlıyı Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.

Tıraş olma bahanesiyle keşif yapmış

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı ilk sorgusunda konuşmazken daha sonra çapraz sorguda, "Mesut T. bana Aytekin'den alacağı olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben olaydan bir gün önce gidip tıraş olma bahanesiyle keşif yapıp kimi vuracağımı öğrendim. Ancak o anda paniğe kapılıp başı ve göğsünden vurdum. İkisinin arasındaki mevzunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben sadece bana söyleneni yaptım" dediği öğrenildi.

Polis bunun üzerine Mesut T.'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay olduğu gün gece Mesut T.'yi de yakalayıp sorguya aldı. Zanlı Mesut T.'nin suçlamaları kabul etmeyerek ne katili ne de öldürülen şahsı tanımadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan katil zanlısı tutuklanırken, azmettirici olduğu öne sürülen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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