Polis Kasa Hırsızlarını Kiralık 3 Bin Aracı İnceleyerek Yakaladı

Polis kasa hırsızlarını kiralık 3 bin aracı inceleyerek yakaladı

SAMSUN - Samsun'da bir iş yerinin çelik para kasasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin kiralık 3 bin araç üzerinde yaptığı araştırma sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bulunan B.K.'ye ait bir inşaat malzemesi satan iş yerinin 13 Ekim gecesi duvarını delen hırssızlar içerideki çelik para kasasını sibop yöntemi ile açarak içinden 15 bin lira para ile 1 adet tabancayı çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri hırsızların kullandığı otomobilinin tespiti için önce Samsun'da bulunan kiralık araçların sayısını tespit etti ve 3 bin kiralık araç arasında inceleme ve araştırma yaparak önce hırsızlık olayında kullanılan otomobili ardından da hırsızlık olayına karışan 3 kişinin kimliğini belirledi.

Hırsızlık Bürosu ekipleri kasa hırsızlığıyla ilgili B.K.ve M.K.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen üçüncü kişi K.Y.'nin de başka suçtan bir süre önce tutuklanıp cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.