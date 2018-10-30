Polis, Kasa Hırsızlarını Kiralık 3 Bin Aracı İnceleyerek Yakaladı

Samsun'da bir iş yerinin çelik para kasasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin kiralık 3 bin araç üzerinde yaptığı araştırma sonucu yakaladı.

Olay, İlkadım ilçesinin Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K.'ye ait bir inşaat malzemesi satan iş yerinin 13 Ekim gecesi duvarını delen hırsızlar, içerideki çelik para kasasını sibop yöntemiyle açarak içerisinden 15 bin lira para ile 1 adet tabanca çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların kullandığı otomobilinin tespiti için önce Samsun'da bulunan kiralık araçların sayısını tespit etti ve 3 bin kiralık araç arasında inceleme ve araştırma yaparak önce hırsızlık olayında kullanılan otomobili ardından da hırsızlık olayına karışan 3 şahsın kimliğini belirledi.

Hırsızlık Bürosu ekipleri kasa hırsızlığıyla ilgili B.K.(44) ve M.K.'yi (41) yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen üçüncü kişi K.Y.'nin (48) de başka suçtan bir süre önce tutuklanıp cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN