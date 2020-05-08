Polis kargocu kılığına girdi, gıda kolisinde 3 kilo eroin ele geçirildi
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Polis kargocu kılığına girdi, gıda kolisinde 3 kilo eroin ele geçirildi

Polis kargocu kılığına girdi, gıda kolisinde 3 kilo eroin ele geçirildi
08.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:31

Mersin'de kargo ile gönderilen bir gıda kolisi içerisinde 3 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de kargo ile gönderilen bir gıda kolisi içerisinde 3 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yaptığı çalışmada, doğu illerinden kargo ile Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kargoyu takibe alan polis, kargo firmasının merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki şubesinde tertibat aldı. Kargo personeli kimliğindeki polis ekipleri, gıda kolisini almak için şubeye gelen şüpheli H.A.'yı suçüstü yakaladı.

Kolide, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, 3 kilo eroin ele geçirilirken, 'kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti' suçlarından sabıkalı olduğu belirtilen şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Uyuşturucunun, sokak satıcıları vasıtasıyla Mersin'de piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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