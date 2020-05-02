Polis kaplumbağa için yolu kesti

ANTALYA'da devriye görevi yapan polis ekibi, cadde ortasında ilerleyen su kaplumbağasını alıp, yol kenarındaki yapay gölete bıraktı.

ANTALYA'da devriye görevi yapan polis ekibi, cadde ortasında ilerleyen su kaplumbağasını alıp, yol kenarındaki yapay gölete bıraktı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye gezen polis ekibi, Eski Lara Caddesi'nde su kaplumbağası olduğunu fark etti. Ekip otosunu durduran polis ekibi, su ve ekmek dağıtımı yapan araçlarının geçtiği caddeden kaplumbağayı alıp, yol kenarındaki yapay gölete bıraktı.

Kaynak: DHA