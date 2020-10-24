Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor
24.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:15
Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor Gaziantep'te kapkaççı ve hırsızlara yönelik yapılan operasyonlarla 18 şüpheli yakalandı.
Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te kapkaççı ve hırsızlara yönelik yapılan operasyonlarla 18 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaççılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları operasyonlarla 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR