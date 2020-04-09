Polis kapı kapı dolaşıp maske ve kolonya dağıttı Esenyurt'ta kapı kapı dolaşan polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı yaptı.

Esenyurt'ta kapı kapı dolaşan polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da bulunan maske ve kolonya dolu poşetler vatandaşlara ulaştırılıyor. Esenyurt'ta da kapı kapı dolaşan polis ekipleri ellerindeki listelere uygun olacak şekilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara paketlerini veriyor. Vatandaşların hizmetten memnun olduğu görüldü. Bir aile ise kendilerine verilen hediyeden dolayı teşekkür ettiklerini ifade edip 'evde kal' çağrılarına da uyduklarını söyledi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA