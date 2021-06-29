Polis kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi
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Polis kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi

Polis kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay ilçesinde şüphe üzerine 54 DG 208 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Ekipler ardından araçta bulunan Kamuran K., (34) ve Caner K., (38) isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonun ardından ekipler ele geçirilen kaçak makaronları İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergiledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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