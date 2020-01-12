: Polis, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi

12.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:33

Gaziantep'te kalp krizi geçiren kişi polisin yardımıyla hastaneye götürülerek yaşama tutundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken kalp rahatsızlığı geçiren kişi gece hizmet vermeyen özel bir polikliniğe gitti.

Bu sırada poliklinik yakında uygulama yapan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, durumu fark ederek vatandaşın yardımına koştu.

Polisin sürdüğü araçla hızlıca özel bir hastaneye ulaştırılan kişi tedavi altına alındı.

Müdahale sırasında kalbi duran kişi, sağlık çalışanlarının yoğun gayreti sonucu hayata geri döndü.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polisin kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye getirme anları yer alıyor.

Kaynak: AA

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