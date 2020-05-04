POLİS KAHVEHANEDEKİLERİ, KEPENKLERDEN SIZAN IŞIKTAN YAKALADI
04.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:55
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180'er lira para cezası kesti.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180'er lira para cezası kesti.
- İstanbul
Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe'de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaö suçundan adli işlem yaptı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180'er lira adli para cezası kesti. İşy eri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Görüntü dökümü:----------------
-Kahvehaneden genel görüntü
- İstanbul
Kaynak: DHA