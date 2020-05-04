POLİS KAHVEHANEDEKİLERİ, KEPENKLERDEN SIZAN IŞIKTAN YAKALADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180'er lira para cezası kesti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180'er lira para cezası kesti.

Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe'de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaö suçundan adli işlem yaptı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180'er lira adli para cezası kesti. İşy eri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA