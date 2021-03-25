Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı
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Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | 3. Sayfa
Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Bir alışveriş merkezi önünde kurulan stantta ekipler, uygulamanın telefonlara nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ekipler ayrıca şiddete maruz kalındığında yararlanılacak haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ve şiddet mağdurlarının nerelere başvuracağı konularında da bilgilendirme yaptı.

Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı
Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı
Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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