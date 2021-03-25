Erdemli'de KADES uygulaması tanıtıldı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Bir alışveriş merkezi önünde kurulan stantta ekipler, uygulamanın telefonlara nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ekipler ayrıca şiddete maruz kalındığında yararlanılacak haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ve şiddet mağdurlarının nerelere başvuracağı konularında da bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez