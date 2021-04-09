Polis, KADES ihbarlarına 3 dakikadan daha kısa sürede gidiyor

MERSİN'de polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatarak, tek tuşla şiddetten korunabileceklerinin bilgisini verdi.

MERSİN'de polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatarak, tek tuşla şiddetten korunabileceklerinin bilgisini verdi. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Şube Komiser Yardımcısı Kevser Kübra Gün, KADES üzerinden yapılan ihbarlara polis ekiplerinin 3 dakikadan daha kısa sürede intikal ettiklerini kaydetti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen KADES hakkında broşür dağıtarak kadınları bilgilendirdi. Ekipler, kadınlara telefonlarına indirebilecekleri uygulamayla şiddet anında en yakın ekibin müdahale edeceği çağrı butonunu kullanabileceklerini söyledi.

KADES hakkında bilgi veren Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Şube Komiser Yardımcısı Kevser Kübra Gün, uygulama sayesinde kadınların cihazın konum bilgisini açarak tek tuşlamayla Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabildiklerini anlattı.'EKİPLER 3 DAKİKANIN ALTINDA MÜDAHALE EDİYOR'KADES'in çalışma aşamalarını anlatan Gün, "KADES kayıt, ihbar ve müdahale olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. KADES' indirilip, ad-soyad, telefon numarası, doğum yılı, kimlik numarası girildikten sonra EGM sunucularından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilir. Kadınların uygulamayı kullanırken konum bilgilerinin mutlaka açık olması gereliyor. Tehlike anında KADES butonuna dokunarak ihbar gerçekleştirilir. İhbar teyidi, ekrana 'evet' yada 'hayır' cevabı ile doğrulanır. 'Evet', cevabıyla eş zamanlı olarak Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personel, kadının bulunduğu konuma en yakın ekibi sevk eder. En yakın ekip olaya müdahale ederek mağdur kadın ile birlikte tarafları Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne intikal ettirilir. Gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı bilgilendirilir. Alınan talimat doğrultusunda işlem yapılır. Ekiplerimiz KADES ihbarlarına ortalama 3 dakikanın altında intikal ediyor. KADES ayrıca Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dillerinde hizmet vermeye başladı" dedi.3 YILDA 2 BİN 873 İHBAR

Mersin'de 2018'den bu yana 2 bin 873 ihbar alındı. İhbarların bin 887'si gerçek, 986'sı asılsız çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 5 bin 736 personele aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN