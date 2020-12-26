Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
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Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı

26.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:34

DÜZCE'de, sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis tarafından önü kesilerek durduruldu.

DÜZCE'de, sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan 4 kişi, polis havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

D-655 karayolu Çamköy sapağında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobili 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince, polis ekipleri de peşine düştü. Melen Caddesi'nde polis tarafından önleri kesilen şüpheliler, bu kez otomobilden inip fındık bahçesine girerek kaçmaya çalıştı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurdu. Gözaltına alınan Muhammet E., Semih P., Cemil C. ve Cemil E.'nin kimlik kontrolü yapıldı. Üzerinden silah çıkan Cemil E.'nin cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı
Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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