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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nizip ilçesinde sigara ve çay kaçakçılığı yapan 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nizip ilçesinde sigara ve çay kaçakçılığı yapan 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 2 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ayrıca kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

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