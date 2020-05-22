Polis kaçakçılara göz açtırmıyor Gaziantep polisi tarafından Bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 98 Kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep polisi tarafından Bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 98 Kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde 6 kolide yapılan aramada, 98 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA