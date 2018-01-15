Polis'in Yıktığı Duvardan Servet Çıktı! Tam 10 Milyon Dolar
Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan bulan polis gördüklerine inanamadı.
Çin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.
POLİS ŞOK OLDU
Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Haberler:com/Dış Haberler
-
Montaj derler komplo derler paralel derler sahte derler kandırıldık derler birileri koyun gibi inanırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ayakkabı kutularına koysalardi ve düşmanlarımızın komplosu deselerdi..rüşveti verenler bile verdik deselerdi yirtarlardi..kimsede inanmazsın rüşvet aldıklarına..duvarın içine saklarlarsa böyle olur rezil oldular bakın..Cevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
-
teknik doğru ama geliştirmen lazımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır