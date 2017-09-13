Polis'in Şok Uygulamasında 4 Adet Silah Ele Geçirildi

Niğde ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 4 adet silah ele geçirildi.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları yol kontrolü ve şok uygulamalarda bir otomobilde 4 adet silah ele geçirdi. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi. Ekipler ticari taksi şoförünü gözaltına alındı. - NİĞDE