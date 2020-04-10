Polis iletişime geçti, sürücü suçu kabul edince bin 228 TL para cezası yedi
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Karabük, 3. Sayfa

Polis iletişime geçti, sürücü suçu kabul edince bin 228 TL para cezası yedi

Karabük'te ters yönde seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülenen kamyonet sürücüsüne bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

10.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:53
Polis iletişime geçti, sürücü suçu kabul edince bin 228 TL para cezası yedi

Karabük'te ters yönde seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülenen kamyonet sürücüsüne bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük-Bartın yolu Beştepeler mevki'inde ters yönde seyir eden araçların sayısı her geçen gün artıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede, ters yönde giden aracın İ.A. yönetimindeki 78 AAG 010 plakalı kamyonet olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin araç sürücüsü ile iletişime geçmesinin ardından İ.A. suçunu kabul etti. Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı sürücüye bin 228 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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