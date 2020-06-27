Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması

Bursa'da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı.

27.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:07

Bursa'da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı. Yediği cezaya itiraz eden vatandaş 14 dakika boyunca polis ekipleriyle tartıştığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan Yunus timleri bir kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosya medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte dahada alevlendi.

Kars'tan geldiğini ve Bursa'da ikametinin bulunmadığını belirten Taner U. ceza kesen polis ekiplerine Kars'taki ev adresini vermek istedi. Polise sokakta kaldığını belirten öfkeli adam, "Ben kafeden çıkıyordum maske kolumda, kafede herkes maskemi takıyor. Maske nerede dedin pardon deyip taktım. Neyin cezası yok öyle gel kardeşim al kardeşim yok önce soracaksın çalışıyor musun?, pandemide çıkabildin mi? diye. Benim çıktığım mesafe 5 metre değil. Böyle bir şey yok. Gel Abi, Yaz Abi. Gelelim de ödeyecek durumumuz yok. Nasıl ödeyeceğiz cezayı" dedi. Yaklaşık 14 dakika devam eden tartışma anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Taner U,'nun yanında bulunan bir yakını "Bak telefon geliyor. Canlı yayın yapma benim canımı sıkma polis memurları işlerini yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Telefon numarasını vermeyip ceza tutanağına da imza atmayı kabul etmeyen Taner U. cezaya itiraz edeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Taner U.'ya Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edip cezayı iptal ettirebileceğini,haklılık payı varsa cezanın iptal olabileceğini söylediler.

(İHA)

Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Haber
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Haber
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 09:12:25. #1.14#
title