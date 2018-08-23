Polis ile Vatandaş Bayramlaştı

Şırnak'ta uygulama noktalarında görev yapan polis ekipleri, kontrol ettikleri araçlardaki yolcuların bayramını kutladı.

Şırnak Cizre karayolu 5. kilometresinde görev yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelen vatandaşlarla bayramlaştı, onlara şeker ve kolonya ikram etti.

Güvenlikleri dolayısıyla uygulamadan memnun olan Şırnaklılar, güvenlik emniyet çalışanlarına teşekkür etti.

Mersin'den ailesiyle bayramlaşmaya gelen Murat Gün, bayram sevinci yaşadıklarını belirterek, polislerin ikramları karşısında çok mutlu olduklarını söyledi.

Güvenlik için uygulama noktalarında yapılan kontrollerin önemine vurgu yapan Gün, şöyle konuştu:

"Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için bu uygulamalar önemlidir. Uygulamadan çok memnunuz. Keşke herkes kurallara uysa ve hiç kazalar yaşanmasa. Güvenlik güçlerinin de vatandaşlarla iç içe olması çok önemli."

Kent sakini Hacı Güngör de güvenlik güçlerinin kontrol sırasında bayramlarını kutlayarak ikramda bulunmasının güzel olduğunu aktardı.

Güngör, "Gurur duydum. Böyle uygulamaların devamını diliyoruz. Çok güzel ve yerinde buluyorum." dedi.

Uygulama noktasında, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında ekipler sürücüleri bilgilendirdi, araçlarda bulunan çocuklara tişört, şapka ve kırmızı düdük verdi.