Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada
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Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada

Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada Polis, okul bahçesinde maske takmayan öğretmene ceza yazdı, öğretmen ise adliyeye giderek polisten şikayetçi oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul bahçesinde maskesiz olarak ağaçların bakımını yapan öğretmen ile polislerin maske...

22.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:35

Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada

Polis, okul bahçesinde maske takmayan öğretmene ceza yazdı, öğretmen ise adliyeye giderek polisten şikayetçi oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul bahçesinde maskesiz olarak ağaçların bakımını yapan öğretmen ile polislerin maske gerginliği kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yaşandı. Okulların korona virüsü salgını nedeniyle kapalı olması fırsatından istifade etmek isteyen R.E. isimli öğretmen, bahçedeki ağaçların bakımını yaptı. O bölgeden geçen bir polis aracı, bahçedeki öğretmeni fark edip okulun kapısının önüne gitti. Polisler, öğretmeni çağırarak kimliğini istedi.

Kimliği alan polisler, iddiaya göre öğretmenden maskesini takmasını istedi. Aracına giden R.E. maskesini takarken polisler ise cezai işlem uygulamak için evrakları doldurmaya başladı. İddiaya göre yanında kimse olmadığı için okul bahçesinde maske takmadığını söyleyen R.E., kendisine ceza kesilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine öğretmen ile polisler arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre cebindeki telefonu çıkaran R.E. önce polis aracının plakasını, ardından da kendisine ceza kesmeye çalışan polis memurunun fotoğrafını çekti. Fotoğrafının çekilmesine sinirlenen polis memuru öğretmenin ensesinden tutup kafasını aşağı doru eğdi. O esnada öğretmenin cep telefonu da yere düştü.

Okulda çalışan başka bir görevli gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Okulda çalışan başka bir görevli de olay yerine gelerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından öğretmene ceza kesen polisler olay yerinden ayrıldı. Adliyeye giden R.E. isimli öğretmen, polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Görevi kötüye kullanma, mala zarar verme, yaralama" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aynı araçta yan yana oturan polislerin de maske takmadığını söyleyen R.E., bahçede ağaçların bakımını yaparken maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesildiğini, bahçede tek başına olduğunu iddia etti.

Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada

Kaynak: İHA

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