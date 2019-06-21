Polis ile köpek hırsızları arasında kovalamaca

Bolu'da çaldıkları pitbull cinsi köpeklerle vatandaşlara rahatsızlık veren 2 şahıs ile motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan 2 şüphelisi köpeklerden birini yol üstüne bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 pitbull cinsi köpekle dolaşan 2 gencin rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine motosikletli polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören gençlerin kaçmasıyla birlikte, 2 şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Köpeklerle birlikte kaçan 2 genç, pitbull cinsi dişi köpeği yol üzerinde bulunan bir işyerine bıraktı. Şahıslar diğer köpekle gözlerden kaçmayı başardı. Şüphelilerin, 2 köpeği de sabah saatlerinde çaldıkları öğrenildi.

Gençlerin kaçtıkları sırada bir işyerine bırakılan köpek, vatandaşlara zarar vermemesi için bağlandı. Uzun süre koştuğu için yorgun düşen köpek, su verilerek sakinleştirildi. Pitbull cinsi köpek, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ekipler, köpekleri çaldıkları iddia edilen 2 genci ve köpeklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA