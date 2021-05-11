Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
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Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı

Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri iftara yetişemeyen vatandaşlarla uygulama noktasında kumanyalarını paylaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri iftara yetişemeyen vatandaşlarla uygulama noktasında kumanyalarını paylaştı. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık dağıttı. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesindeki uygulama noktasında güzergah üzerinde yapılan denetimler esnasında iftara dakikalar kala yolda olan vatandaşlara polis ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca polis ekipleri kendi kumanyalarını güzergah üzerindekilere dağıtırken, iftarlık verilen yolcular polislere teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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