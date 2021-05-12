Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı

Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, polis ekipleri uygulama noktasında kumanyalarını iftara yetişemeyen sürücülerle paylaştı.

DÜZCE'de, polis ekipleri uygulama noktasında kumanyalarını iftara yetişemeyen sürücülerle paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Kaynaşlı uygulama noktasında iftara kısa süre kala yaptıkları denetimlerde sürücülerle kumanyalarını paylaştı. Polisler kendilerine ayrılan kumanyaların bir bölümünü dağıtırken, "Polisimiz, askerimiz için dua edin. Özellikle terörle mücadele eden arkadaşlarımızı unutmayın" dedi. İftarlık verilen sürücüler, "Allah kolaylık versin. Onlar vatan bekçileri. Bizler onlar için varız, onlarda bizim için varlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.


Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:47:46. #1.15#

title